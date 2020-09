Водный бизнес. Как в России развивается строительство яхт и катеров

На просторах России расположены более 100 тысяч километров рек и озер. Однако при этом частное судовладение и водный туризм в стране остаются неразвитыми отраслями. Почему так происходит? Кто занимается строительством яхт и катеров? И о чем волнуются их производители?

Согласно данным участников судостроительной отрасли, суммарный оборот рынка маломерных судов России составляет около 11 млрд рублей в год. При этом его объем не вырос за последние пять лет. Треть этого объема (3,5 млрд рублей) приходится на катера из пластика, еще треть — на алюминиевые катера и лодки (4 млрд рублей). Остальные части — это стальные (500 млн рублей) и другие маломерные суда (3 млрд рублей). Кроме того, с 2015 года началось снижение доли заграничных яхт и катеров, теперь их объем составляет меньше половины. Photo: ТПП Рынок малых судов у нас бы просто-напросто возродился таким, каким он был в советское время, когда все, кто жил на реке, по сути через одного имели маломерное судно,отмечает вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев. Компании, занимающиеся производством маломерных судов, находятся в основном в городах, где есть морские акватории или крупные водные артерии. В Свердловской области яхты и катера не производят. Согласно открытым источникам, в регионе есть лишь фирмы, занимающиеся ремонтом и поставкой деталей для маломерных судов. К нам обращаются только по ремонту небольших катеров и лодок с мотором. Также у нас есть магазин запчастей для них. Больше всего заказов, конечно же, в летний период. Чаще по деталям, чем по ремонту. В основном владельцы ремонтируют сами. Больших яхт у нас в области, которые находятся в частном владении, я не видел. Но, если они и есть, то там ремонтом занимаются специализированные компании или заводы-изготовители,рассказал TagilCity.ru сотрудник фирмы «Судострой» в Екатеринбурге. Покупка собственного катера — удовольствие не из дешевых. Например, цена самого популярного сегмента в России, глиссерного катера из металла или стеклопластика, начинается от 7,9 млн рублей. Однако в будущем производители планируют уменьшить себестоимость продукции в два раза за счет сокращения фонда оплаты труда. Для изготовления деталей, которые сейчас отливают вручную, будут использовать специальный принтер. Photo: ТПП В этом году пандемия коронавируса поспособствовала спросу на все виды отдыха внутри страны. Не стал исключением и яхтинг. Но катер в России не просто средство для передвижения, и приобрести его иногда бывает нелегко. Использование финансово-кредитных ресурсов российских банков и компаний если и используется, то в пределах арифметической погрешности. Предпринимателям вместе с банками и лизинговыми компаниями приходится на коленке придумывать возможности, чтобы применить эти механизмы при покупке маломерных судов,рассказал Максим Фатеев. Еще одной проблемой для производителей и покупателей яхт стало отсутствие водной инфраструктуры, которая помогла бы развивать строительство маломерных судов и повысить на них спрос. У нас причальные стенки хорошие для малых судов сделаны в трех городах: Москва, Санкт-Петербург и Сочи. У нас очень сложно открыть заправочные станции на воде. Водных магазинов нет вообще. Так построено законодательство, что их открыть невозможно. Нелегальные есть, легальных нет,подчеркнул вице-президент ТПП. На сегодняшний день в России насчитывается около двух миллионов частных маломерных судов. Однако для речной державы такая цифра ничтожна мала. По мнению участников отрасли, ее потенциал огромен при росте благосостояния россиян. Однако для стремительного развития данного бизнес-вектора необходимо изменить нормы, сдерживающие рынок. Video: ТПП

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter