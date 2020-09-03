Водный бизнес. Как в России развивается строительство яхт и катеров

К нам обращаются только по ремонту небольших катеров и лодок с мотором. Также у нас есть магазин запчастей для них. Больше всего заказов, конечно же, в летний период. Чаще по деталям, чем по ремонту. В основном владельцы ремонтируют сами. Больших яхт у нас в области, которые находятся в частном владении, я не видел. Но, если они и есть, то там ремонтом занимаются специализированные компании или заводы-изготовители,рассказал TagilCity.ru сотрудник фирмы «Судострой» в Екатеринбурге.