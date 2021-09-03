О причинах остановки хлебокомбината в Сысерти рассказало руководство предприятия

О причинах остановки хлебокомбината в Сысерти рассказало руководство предприятия
О причинах остановки хлебокомбината в Сысерти рассказало руководство предприятия
Сегодня, 13:49ЭкономикаФото: 1MI
Хлебозавод в Сысерти не смог предложить стабильные цены на продукцию и остановился.

С 1 сентября 2021 года в Сысерти остановлен местный хлебокомбинат. Причиной остановки предприятия стало подорожание сырья, при котором компания не в состоянии поставлять на рынок свою продукцию по прежним ценам, сообщает E1.

Проблемы на предприятии начались еще в мае текущего года, заявило руководство хлебокомбината, и попросило своих партнеров не применять штрафные санкции за неисполненные контракты. Также стало известно, что работникам предприятия несколько месяцев не платят зарплату.

Напомним, из-за рекордной инфляции в России, розничная стоимость буханки хлеба в магазинах выросла.

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