Екатеринбургская фирма лишилась грузового фургона из-за долгов по аренде

2 октября служба судебных приставов арестовала грузовой фургон, который принадлежит одной из организации в Екатеринбурге. Причиной ареста стала задолженность в размере 200 тыс. рублей за арендную плату.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», у владельцев компании есть оговорённые сроки, в течение которых они смогут погасить задолженность. В обратном случае грузовой фургон будет выставлен на аукционные торги.