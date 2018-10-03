Екатеринбургская фирма лишилась грузового фургона из-за долгов по аренде

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Задолженность по аренде стала причиной ареста судебными приставами имущества, принадлежавшего одной из фирм Екатеринбурга. В случае если в установленный законом срок задолженность не будет ликвидирована, грузовой автомобиль выставят на торги.
Сюжеты: Екатеринбург
2 октября служба судебных приставов арестовала грузовой фургон, который принадлежит одной из организации в Екатеринбурге. Причиной ареста стала задолженность в размере 200 тыс. рублей за арендную плату.
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Фото: «Вечерний Екатеринбург»
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», у владельцев компании есть оговорённые сроки, в течение которых они смогут погасить задолженность. В обратном случае грузовой фургон будет выставлен на аукционные торги.
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