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Новая крыша за 3 млн появится у нижнетагильской детской художественной школы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новая крыша за 3 млн появится у нижнетагильской детской художественной школы

Сегодня, 11:10ЭкономикаЮлия Суворова
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