Новая крыша за 3 млн появится у нижнетагильской детской художественной школы

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» на сайте госзакупок объявило открытый аукцион по поиску подрядчика на ремонт чердачной кровли в ДХШ №1 в Нижнем Тагиле, расположенной по адресу ул. Учительская, 9. На работы выделено 3 млн рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт крыши со стропильной системой с заменой чердачного утеплителя. В частности заменить кровлю, осуществить защиту конструкций от коррозии, провести отделочные и изоляционные работы. А также исполнитель должен уложиться в оговоренные сроки строительства, соблюсти безопасность при выполнении работ на объекте, допускать к работам только лиц, имеющих необходимую квалификацию, подготовить акт приемо-сдаточных работ.