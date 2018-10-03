Ремонт за 2,6 млн будет проведен в Центральной библиотеке Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле будет проведен ремонт в Центральной городской библиотеке, расположенной по адресу ул. Строителей, 1.

Информация о поиске подрядчика по ремонту помещений библиотеки размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». На ремонтные работы выделено 2,6 млн рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик обязуется выполнить ремонт потолка, стен и замену дверных блоков в нескольких помещениях библиотеки, также исполнитель должен заменить паркет на керамогранитную плитку в нескольких помещениях. Помимо этого, подрядчик должен выполнить замену стояков и радиаторов системы отопления. Также в нескольких помещениях будет замена электропроводка. Будут поменяны розетки и система освещения.

График проведения работ подрядчик должен согласовать с администрацией библиотеки. Во время работ подрядчик должен производить фотофиксацию и предоставить ее вместе с актом выполненных работ заказчику.

Гарантия на выполненные работы составит 5 лет.