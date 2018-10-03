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Ремонт за 2,6 млн будет проведен в Центральной библиотеке Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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26 07 biblioteka

Ремонт за 2,6 млн будет проведен в Центральной библиотеке Нижнего Тагила

Сегодня, 10:45ЭкономикаЮлия СувороваФото: v-tagile.ru
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