Российское правительство планирует отказаться от доллара

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Правительство РФ готовит проект по отказу от доллара, основываясь на предложении главы ВТБ Андрея Костина.
Об этом сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, которые знакомы с обсуждением плана. Через две-три недели проект должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев.
Отмечается также, что проект не предполагает полного ограничения и запрета на доллары. Его цель — организовать для бизнеса возможность расчета в любых валютах. Например, с Китаем и Евросоюзом планируется перейти на расчет в евро и юанях. В рамках ЕАЭС правительство предлагает перейти на рубли.
В обсуждении плана участвуют ЦБ РФ, ВТБ и другие крупнейшие финансовые организации, а также экспортеры. Для его реализации необходимо решить ряд технических вопросов, сообщает «Интерфакс».
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