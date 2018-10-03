Российское правительство планирует отказаться от доллара

Об этом сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, которые знакомы с обсуждением плана. Через две-три недели проект должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев.

Отмечается также, что проект не предполагает полного ограничения и запрета на доллары. Его цель — организовать для бизнеса возможность расчета в любых валютах. Например, с Китаем и Евросоюзом планируется перейти на расчет в евро и юанях. В рамках ЕАЭС правительство предлагает перейти на рубли.