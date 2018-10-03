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Второй этап благоустройства дворов обойдется Нижнему Тагилу в 11 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Blagoustrojstvo territorii chelyabinsk

Второй этап благоустройства дворов обойдется Нижнему Тагилу в 11 млн рублей

Сегодня, 10:21ЭкономикаЮлия Суворова
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