Второй этап благоустройства дворов обойдется Нижнему Тагилу в 11 млн рублей

В Нижнем Тагиле выделено 11 млн рублей на второй этап благоустройства дворов. В настоящий момент ведется поиск подрядчика. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Согласно техзаданию, второй этап благоустройства дворов должен завершиться до 30 октября 2018 года.

Работы будут проведены по адресам:

ул. Выйская, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, ул. В.Черепанова, д. 40, д. 44, д. 46, д. 48;

ул. Пархоменко, д. 137;

ул. Попова, д. 19;

пр. Ленинградский , д. 72а, д. 74, д. 76, д. 78, д. 80, д. 82, д. 84, д. 86, д. 88.

Согласно сметной документации, на дворы по ул. Выйской будут потрачены 7 млн, на второй этап благойстройства двора на ул. Попова уйдут 762 тыс. руб., 908 тыс. руб. уйдут на дворы по Ленинградскому проспекту и 1,8 млн - на завершение работ по благоустройству двора на ул. Пархоменко.

Название подрядной организации станет известно 22 октября.