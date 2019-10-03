ФНС России заблокировала банковские счета «Корпорации развития»
Сегодня, 14:18ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Операции по банковским счетам «Корпорации развития» (ранее «Урал промышленный — Урал полярный») приостановлены по решению ФНС, сообщается на сайте ведомства.
Что стало причиной блокировки счетов — не уточняется. Приостановлены операции по счетам в Сбербанке, Альфа-Банке, СКБ-Банке, Газпромбанке, Росбанке, Совкомбанке. Получить оперативные комментарии журналистам у гендиректора Сергея Черняева не удалось.
«Корпорация развития» была создана в 2006 году при поддержке полпредства президента России в УрФО для развития экономики Приполярного и Полярного Урала. Не так давно полпред Николай Цуканов высказывал претензии к работе «Корпорации развития».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей