ФНС России заблокировала банковские счета «Корпорации развития»

Что стало причиной блокировки счетов — не уточняется. Приостановлены операции по счетам в Сбербанке, Альфа-Банке, СКБ-Банке, Газпромбанке, Росбанке, Совкомбанке. Получить оперативные комментарии журналистам у гендиректора Сергея Черняева не удалось.

«Корпорация развития» была создана в 2006 году при поддержке полпредства президента России в УрФО для развития экономики Приполярного и Полярного Урала. Не так давно полпред Николай Цуканов высказывал претензии к работе «Корпорации развития».