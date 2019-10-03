СМИ сообщили об утечке данных 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка

Оганесян сообщил, что данная информация размещена на закрытом форуме. В Сбербанке обещали проверить сведения, однако подчеркнули, что угрозы денежным средствам клиентов нет.

Отмечается, что утечка информации случилась еще в августе, в доступе оказались персональные данные клиентов банка и их операции по счетам кредитных кар. Эксперты, ознакомившись с таблицами, заявили, что информация в них подлинная и утечку можно считать самой крупной в банковской сфере в России.