СМИ сообщили об утечке данных 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка
Сегодня, 12:09ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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На черный рынок попали данные 60 кредитных карт клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на основателя DeviceLock Ашота Оганесяна.
Оганесян сообщил, что данная информация размещена на закрытом форуме. В Сбербанке обещали проверить сведения, однако подчеркнули, что угрозы денежным средствам клиентов нет.
Отмечается, что утечка информации случилась еще в августе, в доступе оказались персональные данные клиентов банка и их операции по счетам кредитных кар. Эксперты, ознакомившись с таблицами, заявили, что информация в них подлинная и утечку можно считать самой крупной в банковской сфере в России.
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