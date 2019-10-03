В Нижнем Тагиле запущен тематический акселератор бизнес-проектов в сфере агротуризма

Инициаторами проекта выступили Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и туристско-рекреационный кластер «Гора Белая». Участниками проекта станут индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства, работники малого и среднего бизнеса и те, кто выступает с частной инициативой реализации агротуристических проектов.

Цель такой бизнес-программы — создание жизнеспособного стартапа с рассчитанными рисками и доведённого до реализации. Формат обучения будет групповой, включающий в себя обсуждения, лекции, мозговые штурмы, индивидуальную работу, а также выезд на территорию кластера и знакомство с её потенциалом.