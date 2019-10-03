В Нижнем Тагиле запущен тематический акселератор бизнес-проектов в сфере агротуризма
Сегодня, 18:50ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле на базе центра «Мой бизнес» запущен тематический акселератор бизнес-проектов в сфере АПК и агротуризма. Там индивидуальные предприниматели смогут пройти обучение и разработать собственный проект для его реализации на территории кластера «Гора Белая», сообщается на официальном сайте региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инициаторами проекта выступили Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и туристско-рекреационный кластер «Гора Белая». Участниками проекта станут индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства, работники малого и среднего бизнеса и те, кто выступает с частной инициативой реализации агротуристических проектов.
Цель такой бизнес-программы — создание жизнеспособного стартапа с рассчитанными рисками и доведённого до реализации. Формат обучения будет групповой, включающий в себя обсуждения, лекции, мозговые штурмы, индивидуальную работу, а также выезд на территорию кластера и знакомство с её потенциалом.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей