Аналитики: расходы свердловских семей во втором квартале снизились на 12%

Аналитики: расходы свердловских семей во втором квартале снизились на 12%

Сегодня, 15:42ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области расходы семей снизились почти на 12%. Такой вывод на основе подсчетов сделали представители аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Они сравнили потребительские траты по итогам второго квартала 2020 и 2019 годов. В среднем каждый месяц на одного члена семьи тратится около 15 тысяч рублей в месяц. В прошлом году сумма составляла на 1.5 тысячи рублей больше.

Расходы снизились в еще в 66 регионах. Отмечается, что с учетом инфляции реальные расходы были снижены до 13-летнего минимума.

Сильнее всего снизились расходы на гостиницы, рестораны и кафе — на 83%, на отдых вне дома и культурные мероприятия — 53%, приобретение одежды и обуви — 32%. транспорт — 17%. В то же время люди стали больше покупать домашнего обихода и бытовой техники — на 18%, медикаменты — 16%, ЖКХ — 10%, продукты питания — 7%.

Напомним, ранее 33% свердловчан пожаловались на снижение заработной платы. Такие результаты показало исследование hh.ru.

Свердловская областьсемьярасходы
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