Аналитики: расходы свердловских семей во втором квартале снизились на 12%

Сильнее всего снизились расходы на гостиницы, рестораны и кафе — на 83%, на отдых вне дома и культурные мероприятия — 53%, приобретение одежды и обуви — 32%. транспорт — 17%. В то же время люди стали больше покупать домашнего обихода и бытовой техники — на 18%, медикаменты — 16%, ЖКХ — 10%, продукты питания — 7%.