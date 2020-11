Через три года размер страховой пенсии в среднем превысит прожиточный минимум. Об этом сообщается в проекте бюджета ПФР на 2021–2023 годы.

Согласно документу, в следующем году индексация пенсий составит 6.3%. Еще через год сумма вырастет на 5,9%, а в 2023 году — на 5,6%. Так. к концу 2023 года средний размер страховой пенсии станет выше прожиточного минимума и составит около 19,3 тысячи рублей. Также в проекте бюджета говорится об индексации материнского капитала, ежемесячных выплат льготникам, компенсации проезда к месту отдыха и обратно.

