Свердловская область получила почти 10 миллиардов рублей на борьбу с коронакризисом

Свердловская область получила почти 10 миллиардов рублей на борьбу с коронакризисом

Сегодня, 08:23ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловская область вошла в число регионов, которым было выделено больше всего средств на борьбу с коронакризисом, сообщают «Известия».

Средства поручил выделить президент РФ Владимир Путин.

Больше всего средств было выделено Татарстану — 13,6 миллиарда рублей, Краснодарскому краю — 11,7 миллиарда рублей и Свердловской области — 9,9 миллиарда.

Отмечается, что в общей сложности субъектам положено 300 миллиардов рублей, из них 200 уже были доведены до бюджетов.

Напомним, в июле в ходе доклада премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил, насколько эффективно в России осуществляется борьба с пандемией коронавируса. По его словам, на поддержку самозанятых было выделено 1,5 миллиарда рублей, системообразующие предприятия получили кредиты на 130 миллиардов рублей, а бизнесу выдано зарплатных кредитов под нулевой процент на 93 миллиарда рублей.

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