Свердловская область получила почти 10 миллиардов рублей на борьбу с коронакризисом

Напомним, в июле в ходе доклада премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил, насколько эффективно в России осуществляется борьба с пандемией коронавируса. По его словам, на поддержку самозанятых было выделено 1,5 миллиарда рублей, системообразующие предприятия получили кредиты на 130 миллиардов рублей, а бизнесу выдано зарплатных кредитов под нулевой процент на 93 миллиарда рублей.