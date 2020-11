Свердловская область получила почти 10 миллиардов рублей на борьбу с коронакризисом

Свердловская область вошла в число регионов, которым было выделено больше всего средств на борьбу с коронакризисом, сообщают «Известия».

Средства поручил выделить президент РФ Владимир Путин. Больше всего средств было выделено Татарстану — 13,6 миллиарда рублей, Краснодарскому краю — 11,7 миллиарда рублей и Свердловской области — 9,9 миллиарда. Отмечается, что в общей сложности субъектам положено 300 миллиардов рублей, из них 200 уже были доведены до бюджетов. Напомним, в июле в ходе доклада премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил, насколько эффективно в России осуществляется борьба с пандемией коронавируса. По его словам, на поддержку самозанятых было выделено 1,5 миллиарда рублей, системообразующие предприятия получили кредиты на 130 миллиардов рублей, а бизнесу выдано зарплатных кредитов под нулевой процент на 93 миллиарда рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter