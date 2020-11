Свердловская область получит более 300 миллиардов рублей на строительство школ

Правительство РФ выделило дополнительные средства для создания новых мест в школах Свердловской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Субсидии также будут выделены Якутии, Краснодарскому краю, Челябинской и Иркутской области. Как сообщает пресс-служба федерального кабмина. дополнительные средства позволят создать 3,6 тысячи дополнительных мест помимо тез, что уже были запланированы. Михаил Мишустин подчеркнул, что бюджетные средства должны испольховаться эффективно с учетом потребностей и возможностей каждого из регионов. Согласно документу, общая сумма, выделенная Свердловской области, составляет 319,4 миллиона рублей. Челябинская область получит 787,1 миллиона рублей. В 2021–2022 годах для Среднего Урала предусмотрены субсидии по 296 миллионов рублей на каждый год, а для Южного Урала — по 168 миллионов рублей. В общей сложности регионы УрФО получат в течение трех лет 4.6 миллиарда рублей. Напомним, ранее стало известно. что Свердловская область вошла в число регионов, которым выделено больше всего средств на борьбу с коронакризисом. Область получила 9.9 миллиарда рублей.

