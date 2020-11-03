Свердловская область получит более 300 миллиардов рублей на строительство школ

Согласно документу, общая сумма, выделенная Свердловской области, составляет 319,4 миллиона рублей. Челябинская область получит 787,1 миллиона рублей. В 2021–2022 годах для Среднего Урала предусмотрены субсидии по 296 миллионов рублей на каждый год, а для Южного Урала — по 168 миллионов рублей. В общей сложности регионы УрФО получат в течение трех лет 4.6 миллиарда рублей.