Свердловская область вошла в топ регионов по популярности удаленной работы

Свердловская область вошла в топ регионов по популярности удаленной работы
Свердловская область вошла в топ регионов по популярности удаленной работы
Сегодня, 10:48ЭкономикаФото: 1MI
Свердловская область заняла четвертую строчку рейтинга по распространению удаленного режима в регионах России.

На первом месте по популярности удаленки оказалась Москва. Далее расположились Московская область и Санкт-Петербург. Четвертое место в топе заняла Свердловская область, пятое - Новосибирская область, сообщает Ура.ру со ссылкой на Минтруда России.

Удаленно работают сотрудники сферы компьютерного и программного обеспечения, финорганизаций и образовательных компаний, ИКТ и связи.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в России объявлена нерабочая неделя. Меры предприняты из-за высокой смертности от COVID-19.

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