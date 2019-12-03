Правительство РФ оценило работу команды Куйвашева в миллиард рублей

Всего 45 миллиардов рублей были распределены на грантовой основе между субъектами Российской Федерации. Сумма выделенных средств определялась на основе итогового рейтинга. В критерии расчёта показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц входят: образование, окружающая среда, уровень занятости, экономические показатели, качество автодорог, доступность жилья, уровень среднемесячной зарплаты, продолжительность жизни, прирост населения, уровень бедности, вложения в капитал, качество городской среды и численность занятых в среднем и малом бизнесе.