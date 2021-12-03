Подрядчики смогут менять стоимость госконтрактов в Свердловской области легально

Подрядчики смогут менять стоимость госконтрактов в Свердловской области легально
Подрядчики смогут менять стоимость госконтрактов в Свердловской области легально
Сегодня, 14:09ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Порядок изменения стоимости объектов по государственным контрактам в Свердловской области может быть изменен из-за скачка цен на стройматериалы. Соответствующее постановление было утверждено правительством региона в четверг, 2 декабря.

Согласно документу, есть несколько условий, в рамках которых подрядчики смогут изменять стоимость государственных контрактов в Свердловской области. Например, изменения не должны приводить к увеличению срока исполнения обязательств или цены договора больше, чем на 30%, сообщает ТАСС. При этом решать вопрос о возможности изменения стоимости контракта будет специальная комиссия.

В свою очередь документ будет отправлен на повторную госэкспертизу.

Постановление сможет отрегулировать вопрос «заморозки» строек 2021 года из-за резкого скачка цен на стройматериалы — подрядчики были вынуждены прекратить строительно-монтажные работы, так как не укладывались в смету.

Ранее подобное решение было принято относительно федеральных контрактов.

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