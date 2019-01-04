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Доллар за 2018 год вырос на 12,43 рубля, а евро - на 11,25 рубля
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Доллар за 2018 год вырос на 12,43 рубля, а евро - на 11,25 рубля

Сегодня, 12:35ЭкономикаФото: pixabay.com
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