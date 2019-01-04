Доллар за 2018 год вырос на 12,43 рубля, а евро - на 11,25 рубля
Сегодня, 12:35ЭкономикаФото: pixabay.com
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10 января 2018 года доллар стоил 57,04 рубля, а к 30 декабря он поднялся до 69,47 рубля. За этот же период евро выросло на 11,25 рубля.
Впервые в 2018 году американская валюта преодолела рубеж в 60 рублей в апреле. За отметку в 69 рублей доллар перешел в сентябре, а потом в течение нескольких недель стоимость валюты снижалась.
К концу года доллар США вернулся к значениям сентябре. За год в целом рост американской валюты составил 12,43 рубля.
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При этом в 2017 году доллар упал на 2,29 рубля.
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За аналогичный период евро выросло на 11,25 рубля с 68,21 до 79,46 рубля. Рост был выше, чем в 2017 году - тогда европейская валюта росла с 63,11 до 68,86 рубля (+5,75 рубля).
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