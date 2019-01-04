Доллар за 2018 год вырос на 12,43 рубля, а евро - на 11,25 рубля

Впервые в 2018 году американская валюта преодолела рубеж в 60 рублей в апреле. За отметку в 69 рублей доллар перешел в сентябре, а потом в течение нескольких недель стоимость валюты снижалась.

К концу года доллар США вернулся к значениям сентябре. За год в целом рост американской валюты составил 12,43 рубля.

При этом в 2017 году доллар упал на 2,29 рубля.