На обустройство Привокзальной площади в Нижнем Тагиле выделено 276 млн

На обустройство Привокзальной площади в Нижнем Тагиле выделено 276 млн
На обустройство Привокзальной площади в Нижнем Тагиле выделено 276 млн
Сегодня, 20:45ЭкономикаФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Подрядчика для обустройства транспортной развязки на Привокзальной площади ищет администрация Нижнего Тагила. На работы выделено 276 миллионов 732 тысячи рублей.

Капитальный ремонт транспортного узла будет проводиться в границах проспекта Ленина, улиц Садовая, Заводская, Кушвинская, Бондина и Товарный двор. Деньги выделены из местного бюджета, работа должна быть сдана не позднее 31 октября 2022 года.

Перед началом реконструкции подрядчику необходимо провести подготовительные работы согласно подготовленной документации, переустроить опоры контактной сети. В основные работы включены обустройство дорожной одежды, стоянки для автомобилей и автобусов, остановочные комплексы для общественного транспорта.

Также строителям необходимо сделать лестницы и пандусы, дождевую канализацию и озеленить территорию. На площади планируется поставить три новых светофорных объекта. На время капитального ремонта будет организовано временное видеонаблюдение.

Гарантийный срок на объекты составит от двух до шести лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 31 января 2022 года.

Напомним, на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле будет установлена стела «Город трудовой доблести».

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