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Театр отремонтировали, а с работниками не расплатились: тагильчане уже девять месяцев ждут зарплату (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Театр отремонтировали, а с работниками не расплатились: тагильчане уже девять месяцев ждут зарплату (ФОТО)

4 февраля 2016, 18:15ЭкономикаДенис Таратонов
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