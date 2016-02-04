Театр отремонтировали, а с работниками не расплатились: тагильчане уже девять месяцев ждут зарплату (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru обратилась тагильчанка Ирина Ф., которая рассказала, что с ней не расплатились за четыре месяца работы.

К маю 2015 мы закончили работу, но зарплату нам до сих пор не выплатили. И не мне одной. У нас была бригада из трёх человек, им тоже не выполнили зарплату. Мы занимались внутренней отделкой помещений. Я работала на втором этаже, там, где гримёрки. Шпаклёвка, штукатурка, стеклообои, покраска. Четвёртый этаж тоже делали. Мы работали на Шмакова Владимира, он нам обещал выплатить деньги. До сих пор ждём рассказала она.

Фото с процесса реконструкции.

Редакции удалось связаться с ещё одним человеком, участвовавшим в реконструкции. Тагильчанка Любовь подтвердила слова Ирины:

Остатки денег нам так и не выплатили, в мае уже год будет. Мне и мужчине, с которым я работала, не выплатили 45 тысяч. Генеральным подрядчиком была компания «Неокрил» — свердловская строительная компания.

Администрация театра драмы мало что может сказать по этому поводу: она не участвовала в финансовых операциях, взяв на себя лишь наблюдательную функцию.

Театр не имеет отношения ни к деньгам, ни к финансам. Мы только следили за ходом работ. Заказчик, это «Служба заказчика», бывший УКС. Возможно, они не расплатились с генподрядчиком, а тот в свою очередь не расплатился с подрядчиками. Вот такая система. А не расплатились, потому что российское финансирование не дошло. Примерно так я это вижу. У нас ситуация такая, что не мы заказчики. Что касается работы женщин, то они работали очень хорошо! Это я вам говорю как директор поделилась мнением с журналистом директор Ольга Анисимова.

Если говорить о качестве работ, то многие тагильчане уже отметили, насколько удачно была проделана работа внутри здания. Помещения красивые, ряды между креслами в зале широкие, в представлениях стали активно использовать мультимедийное оборудование. Это отмечал и президент, когда посещал Драматический театр в ноябре 2015 года.

Куратор, который вёл учёт проделанной работы со стороны «Службы заказчика», изложил схожую точку зрения:

По платежам надо обращаться к генподрядчику, это фирма «Неокрил». А «Неокрил» ещё не получал деньги от «Службы заказчика» как от заказчика работ. Точнее часть получил, но за нами ещё большие долги. Но возможно, что с субподрядчиком, который работал на «Неокрил» расплатились, и невыплата зарплаты - их личная инициатива.

Сейчас журналист TagilCity.ru ведёт работу по выяснению того, какая именно организация застопорила движение денежных средств на пути к кошелькам работников, выполнивших свои обязанности «на отлично». О таких долгих задержках зарплаты тагильчане не слышали, пожалуй, с 90-х годов. Редакция сообщит о результатах расследования, следите за новостями TagilCity.ru.