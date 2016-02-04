В Свердловской области число дел о банкротстве стало больше на 35%

Накануне на пресс-конференции председатель арбитражного суда Светлана Цветкова сообщила, что за 2015 год к ним подано 1606 исков о несостоятельности. Причинами тому стали появление закона о банкротстве граждан и экономический кризис.

С октября 2015 года в суд пришло 328 исков о банкротстве. Из них были приняты к рассмотрению 245 исков. При этом суммы некоторых долгов достигают миллиарда рублей.

Заместитель председатель арбитражного суда Александр Крюков заявил, что процедура банкротства физлиц еще не стало массовой. Причиной этому может быть тем, что банки еще не разобрались о последствиях банкротства граждан.

По итогам 2015 года нагрузка судей увеличилась многократно – до 100 дел вместо 16,5. В итоге судьи могут осуществлять до 10 заседаний в день. Однако на качество судебных процессов это не повлияло.