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Инвестиционный капитал Свердловской области будет презентован в Японии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Инвестиционный капитал Свердловской области будет презентован в Японии

Сегодня, 16:33ЭкономикаФото: Алексей Кунилов/ «Областная Газета»
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