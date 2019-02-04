Инвестиционный капитал Свердловской области будет презентован в Японии

4 февраля вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов отправится в Токио с деловым визитом. Также в Японию прибудут представители еще семи российских субъектов и ряда технологических компаний. Целью данной встречи станет развитие экономических отношений Японии и России.

По словам Орлова, в 2018 году объем товарооборота между свердловскими и японскими предприятиями увеличился на 7%, превысив 150 млн долларов. Такой динамике способствовало то, что в 2017 году Япония стала партнером выставки «Иннопром».