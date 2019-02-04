Процесс получения прав на недвижимость в России упрощен с 1 февраля
Россиянам более не нужно обращаться в Росреестр при совершении сделок с недвижимостью.
В России будет упрощена система регистрации сделок с недвижимостью. Теперь участникам сделки не нужно подавать документы в Росреестр, эта функция будет возложена на нотариуса. Однако это возможно только в том случае, если именно этот нотариус занимался удостоверением документов по сделке.
Теперь в течение суток с момента совершения сделки нотариус обязан зарегистрировать ее в Росреестре. Это касается не только сделок купли-продажи, но и наследства и договоров отчуждения имущества.
Данная процедура призвана упростить систему регистрации и сделать сведения о собственниках более достоверными, ускорить процесс получения прав на недвижимость.
Нововведение начало действовать с 1 февраля 2019 года, пишут «Новые Известия».
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