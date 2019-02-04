Процесс получения прав на недвижимость в России упрощен с 1 февраля

В России будет упрощена система регистрации сделок с недвижимостью. Теперь участникам сделки не нужно подавать документы в Росреестр, эта функция будет возложена на нотариуса. Однако это возможно только в том случае, если именно этот нотариус занимался удостоверением документов по сделке.