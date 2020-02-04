Проект легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле прошел госэкспертизу

На новом легкоатлетическом манеже будет организована гидравлическая система трансформации дорожек. Нажав одну кнопку, кривые дорожки можно будет поднимать до желаемой высоты для соревнований или тренировок, а затем опускать до одного уровня.

Мы завершили огромный этап предварительной, невидимой для горожан работы. Немного задержали дополнительные технические условия из-за изменившихся требований в сфере пожарной безопасности. Для проведения соревнований по художественной гимнастике увеличили высоту потолка. Теперь заключение есть. Двигаемся дальше — ценовая экспертиза и конкурс по определению подрядчика, пишет Владислав Пинаев.

Многофункциональный спортивный комплекс будет поделен на три блока — легкоатлетический манеж, скалодром с мобильными трибунами и блитчерной системой на 400 посадочных мест, гимнастический зал и административно-бытовой комплекс.

Также планируется организовать-медико восстановительный зал с сауной, душевыми и массажной комнатой.

Проект, цена и сроки: как будет выглядеть легкоатлетический манеж в Нижнем Тагиле?

Прилегающая территория будет поделена на спортивно-рекреационную, площадку для культурно-массовых мероприятий и парковую зону с местами парковки.