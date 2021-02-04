Свердловский Минфин готовится занять еще 25 миллиардов рублей

Свердловский Минфин готовится занять еще 25 миллиардов рублей

Сегодня, 11:31ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Министерство финансов Свердловской области подготовило проект приказа о выпуске облигаций займа на 25 миллиардов рублей в 2021 году.

Сообщается, что облигации выпустят на сумму в размере одной тысячи рублей. Ценные бумаги будут купонными с фиксированной процентной ставкой и сроком обращения от одного до десяти лет, пишет Znak.

В Министерстве финансов уточнили, что приказ носит технический характер. Размещение облигаций будет выполнено согласно закону о бюджете Свердловской области.

Напомним, эксперты назвали 50% рост государственного долг Среднего Урала до 114 миллиардов рублей «не катастрофичным». В начале в 2020 года сумма составляла 77 миллиардов. Специалисты считают, что часть долга будет возмещена из федерального бюджета, кроме того, кредитная доля обязательств снижается.

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