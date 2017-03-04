Нижнетагильская корпорация УВЗ полностью рассчиталась с долгом перед «Альфа-Банком»
4 марта 2017, 13:25Экономика
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Путем мировых соглашений «Уралвагонзавод» пришел к погашению долгов в отношении АО «Альфа-Банк», сообщает пресс-служба нижнетагильского предприятия УВЗ.
Сюжеты: Нижний Тагил
У входящего в состав нижнетагильской корпорации «ЧТЗ-Уралтрак» образовалась кредитная задолженность перед «Альфа-Банком».
Кредитные средства были предоставлены корпорации УВЗ«Газпромбанком». В декабре прошлого года был подписан соответствующий договор.
В феврале 2017 года «Уралтрансмаш» полностью погасил задолженность перед «Альфа-Банком».
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