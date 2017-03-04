Нижнетагильская корпорация УВЗ полностью рассчиталась с долгом перед «Альфа-Банком»

У входящего в состав нижнетагильской корпорации «ЧТЗ-Уралтрак» образовалась кредитная задолженность перед «Альфа-Банком».

Кредитные средства были предоставлены корпорации УВЗ«Газпромбанком». В декабре прошлого года был подписан соответствующий договор.

В феврале 2017 года «Уралтрансмаш» полностью погасил задолженность перед «Альфа-Банком».