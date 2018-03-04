Российские студенты вновь смогут получать образовательные кредиты

В 2017 году программа образовательного кредитования была временно приостановлена после обращения Сбербанка России в Минобрнауки о внесении изменений в нормативные документы.

3 марта 2018 года на сайте Правительства Российской Федерации появилась информация о том, что кредиты на образование вновь будут выдаваться после утверждения новых правил.

Как сообщают «Известия», согласно новому регламенту, банки России, которые желают оказывать услуги образовательного кредитования должны предоставить необходимый пакет документов в Министерство образования и науки. Затем будет заключено соглашение, после которого банк включат в программу господдержки.

Правилами утвержден также перечень требований, предъявляемых к кредитной организации, и определена система начисления процентной ставки.