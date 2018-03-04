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Российские студенты вновь смогут получать образовательные кредиты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Российские студенты вновь смогут получать образовательные кредиты

4 марта, 13:45Экономика
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