11 человек на место претендуют на высшие руководящие должности в России
Сегодня, 11:25ЭкономикаФото: pixabay.com
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Наибольшая конкуренция на вакансию среди соискателей в России отмечается в категории «Высший менеджмент» - 11 соискателей на место.
Сюжеты: Екатеринбург
В профобласти «Высший менеджмент» в настоящий момент отмечается наиболее высокая конкуренция, так, на одно место претендуют 11 кандидатов. При том, что в целом на кадровом рынке на одно место в иных категориях претендуют в среднем 6 человек. Зарплата у руководителей выше средней по рынку (42 377 рублей).
Наиболее привлекательные предложения в плане заработной платы, по данным Head Hunter, отмечаются в Москве, Санкт-Петербурге и областных столицах. Так, в Екатеринбурге требуется заместитель директора по логистике, заработная плата – от 250 тысяч рублей. Также для соискателей открыта вакансия на должность коммерческого директора компании по производству оптики для глаз, потенциальному сотруднику обещают зарплату от 180 тысяч рублей.
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