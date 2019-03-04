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Бюджет Свердловской области за два месяца пополнился на 26,3 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бюджет Свердловской области за два месяца пополнился на 26,3 млрд рублей

Сегодня, 16:02ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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