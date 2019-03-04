Бюджет Свердловской области за два месяца пополнился на 26,3 млрд рублей

В том числе, в бюджет Свердловской области увеличилось поступление налоговых и неналоговых платежей, показатель вырос на 1,6 млрд рублей. Также отмечается положительная динамика поступлений по налогу на доходы физлиц, поступления составили 10,5 млрд рублей, что на 0,7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года. Увеличились поступления по акцизам, что связано с ростом ставок с 1 января 2019 года, сообщает Минфин региона.