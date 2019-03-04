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Куйвашев пообещал Екатеринбургу Деревню Универсиады и новые транспортные развязки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Куйвашев пообещал Екатеринбургу Деревню Универсиады и новые транспортные развязки

Сегодня, 15:36ЭкономикаФото: Страница в инстаграм Евгения Куйвашева/evgenykuyvashev
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