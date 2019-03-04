Куйвашев пообещал Екатеринбургу Деревню Универсиады и новые транспортные развязки
Губернатор Свердловской области сообщил, что в случае одобрения заявки Екатеринбурга на право проведения Универсиады 2023, в регионе появятся Деревня Универсиады и новые транспортные развязки.
Евгений Куйвашев сообщил, что мероприятия по подготовке к Универсиаде будут совмещены с мероприятиями по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга.
В случае успеха заявки мы собираемся принять 200 тысяч гостей из 150 стран-участниц, в том числе 12 тысяч спортсменов,написал Куйвашев на своей странице в соцсети.
Мероприятия должны будут проходить на 18 спортивных сооружениях, 13 из них готовы к использованию, еще 5 – будут построены, это арена УГМК, Дворец самбо, Центр художественной гимнастики, Дворец водных видов спорта и Теннисный центр.
В случае успеха заявки нам предстоит построить современную Деревню Универсиады, здания которой после соревнований будут использоваться Уральским федеральным университетом. Запланированы новые транспортные узлы и развязки,анонсировал губернатор.
В случае положительного решения Международной федерации студенческого спорта, в проведение Универсиады в Екатеринбурге будет вложено несколько десятков миллиардов рублей. Основная часть средств поступит из федерального бюджета, что, по мнению губернатора, даст хороший импульс экономике региона.