Куйвашев пообещал Екатеринбургу Деревню Универсиады и новые транспортные развязки

Евгений Куйвашев сообщил, что мероприятия по подготовке к Универсиаде будут совмещены с мероприятиями по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга.

В случае успеха заявки мы собираемся принять 200 тысяч гостей из 150 стран-участниц, в том числе 12 тысяч спортсменов,написал Куйвашев на своей странице в соцсети.

Мероприятия должны будут проходить на 18 спортивных сооружениях, 13 из них готовы к использованию, еще 5 – будут построены, это арена УГМК, Дворец самбо, Центр художественной гимнастики, Дворец водных видов спорта и Теннисный центр.

В случае успеха заявки нам предстоит построить современную Деревню Универсиады, здания которой после соревнований будут использоваться Уральским федеральным университетом. Запланированы новые транспортные узлы и развязки,анонсировал губернатор.