Топ-10 крупнейших по выручке свердловских компаний с офшорами на Кипре

Многие российские компании оптимизируют налоги и расходы, а также получают анонимность и конфиденциальность при ведении бизнеса с помощью регистрации в офшорах, находящихся на Кипре.

На территории Свердловской области, по данным из открытых источников, зарегистрировано около 60 крупных и средних предприятий, которые полностью или частично принадлежат кипрским офшорам. Большая часть из них – это металлургические производства.

1. АО «ЕВРАЗ-НТМК» АО «ЕВРАЗ-НТМК» – металлургический комбинат на территории Нижнего Тагила. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит российской металлургической компании «ЕВРАЗ Груп». Бенефициаром ЕВРАЗа является российский миллиардер Роман Абрамович (31,03 % акций).

Основными видами продукции комбината являются строительный прокат – двутавры, швеллеры, уголки, шпунт, а также широкая линейка проката транспортного назначения – рельсы, колеса, бандажи, осевая заготовка, вагоностроительные профили.

В совладельцах «ЕВРАЗ-НТМК» числится «СТИЛТРЕЙД ЛИМИТЕД» (Кипр) с долей владения 0,1%. Остальные 99,99% принадлежат компании МАСТЕРКРОФТ С.А.Р.Л. из Люксембурга, который является зоной низконалогового режима.

В 2017 году выручка АО «ЕВРАЗ-НТМК» составила 145 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

2. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – металлургическая компания, находящаяся в Верхней Салде. 25% плюс одна акция «ВСМПО-АВИСМА» принадлежит «Ростеху», а председателем совета директоров корпорации является глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Является единственным в мире предприятием, которое осуществляет полный цикл производства – от переработки сырья до выпуска конечной продукции. Основные заказчики продукции ВСМПО-АВИСМА – это крупнейшие в мире двигателе- и авиастроительные компании, в том числе Боинг, EADS, Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Роллс-Ройс, Сафран, Airbus, Пратт-энд-Уитни. Всего предприятие экспортирует продукцию в 48 стран мира, имея около 350 заказчиков.

В совладельцах ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» числятся сразу две кипрские компании – CADOR ENTERPRISI S LIMITED и JIVANTA VI-NTURFS I LIMITED, имеющие равные доли в компании – 30%.

В 2017 году выручка ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» составила 88 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

3. ОАО «МРСК Урала» ОАО «МРСК Урала» является энергетической компанией, осуществляющей передачу электроэнергии и технологическое присоединение потребителей к электросетям. Контролирующим акционером «МРСК Урала» является ОАО «Россети» – 51,52 % акций.

Действует на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. К электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тысяч крупнейших промышленных предприятий Уральского региона.

Одним из совладельцев ОАО «МРСК Урала» является компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED, зарегистрированная на Кипре, с долей владения – 6,69%.

За 2017 год выручка ОАО «МРСК Урала» составила 71 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

4. АО «Русская медная компания» АО «РМК» – третий по величине в России производитель меди после УГМК и «Норильского никеля». Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. В состав АО «РМК» входят 11 предприятий горнодобывающего и металлургического профиля, действующих на территории Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской областей, а также Казахстана. Основателем компании является Игорь Алтушкин.

Совладельцами медной компании выступают два кипрских офшора — Pyracanta Holdings Limited и Tilia Holdings Limited, каждая из которых имеет долю владения 50%.

Выручка АО «РМК» в 2017 году составила 50 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

5. ПАО «Северский трубный завод» ПАО «СТЗ» – предприятие в Полевском, выпускающее стальные трубы. Продукция завода поставляется как на внутренний рынок России, так и на экспорт. 94,81% «СТЗ» принадлежит ОАО «ТМК», российской металлургической компании, крупнейшему производителю труб.

РОКЭРРОУ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, зарегистрированная на Кипре, имеет 0,22% доли владения в ПАО «СТЗ».

Выручка предприятия в 2017 году составила 40 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

6. ООО «СТМ-СЕРВИС» Компания «СТМ-СЕРВИС» оказывает услуги по обслуживанию железнодорожной техники – ремонты различной степени сложности, модернизация, поставка запасных частей, обучение и технический консалтинг. Полностью принадлежит частной компании с ограниченной ответственностью STM-SERVICE HOLDINGS PTE. LTD., зарегистрированной в Сингапуре.

Головной офис находится в Екатеринбурге. Компания входит в дивизиональный холдинг АО «Синара-Транспортные Машины». Основным заказчиком услуг предприятия, по данным сайта госзакупок, является ОАО «РЖД». Общая сумма контрактов, заключенная между компаниями, составляет более 1,2 млрд рублей.

Выручка компании ООО «СТМ-СЕРВИС» в 2017 году составила 17 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

7. АО «Группа «СВЭЛ» АО «Группа «СВЭЛ» — один из ведущих российских производителей электротехнического оборудования, занимается производством силовых сухих и масляных трансформаторов. Учредителем компании является KERFIRUA HOLDINGS LIMITED, зарегистрированная на Кипре, с долей владения 99%.

В группу предприятий входят ООО «Росэнерготранс», ООО «Силовые трансформаторы», АО «Нижне-Исетский завод металлоконструкций».

Выручка АО «Группа «СВЭЛ» в 2017 году составила 8,7 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

8. ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» ОАО «ВГОК» – горно-обогатительное предприятие Урала, одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе, входит в группу компаний НПРО «Урал». Комбинат находится в Нижнем Тагиле. Предприятие полностью принадлежит компании AMBER GLOU INTERNEISHNL GRUP LIMITED, зарегистрированной на Виргинских островах, которые также являются офшорной зоной.

В 2017 году выручка ОАО «ВГОК» составила 5,6 млрд рублей. При этом прибыль предприятия за последние три года идет на снижение. За 2017 год она упала на 434 млн рублей.

В январе 2019 года арбитражный суд Свердловской области по иску от Федеральной налоговой служб по региону взыскал с ОАО «ВГОК» 1,5 млрд рублей. ФНС получила в залог имущество предприятия в качестве обеспечения выплаты долга от предприятия. На сегодняшний день нижнетагильский ВГОК задолжал организациям и ведомствам более 2,5 млрд рублей. Дело о банкротстве предприятия находится в Арбитражном суде с 2015 года.

Фото: pixabay.com

9. ПАО «Ключевой завод Ферросплавов» ПАО «КЗФ» выпускает более 30 наименований ферросплавов и лигатур, получаемых методом восстановления металлов из их кислородных и иных соединений. Находится предприятие в поселке Двуреченск Свердловской области. Входит в группу компаний MidUral Group.

Компания MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED, зарегистрированная на Кипре, имеет 75% доли владения в ПАО «КЗФ».

В 2017 году выручка предприятия в 2017 году составила 4,2 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

10. ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» ОАО «УралАТИ», находящееся в Асбесте, выпускает тормозные, фрикционные и уплотнительные материалы. Основными потребителям продукции ОАО «УралАТИ» в России являются железные дороги, автомобильные заводы, металлургические, химические и нефтеперерабатывающие комбинаты, атомные, тепловые и гидроэлектростанции, судостроительные заводы и другие предприятия. Также продукция завода поставляется в Украину, Белоруссию, Латвию, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Монголию.

Большей частью доли – 96,6% – ОАО «УралАТИ» владеет кипрская компания TEMAC LIMITED.

Выручка компании ОАО «УралАТИ» в 2017 году составила 2,1 млрд рублей.