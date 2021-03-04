Минобороны запретило возведение объектов вокруг стройки логопарка в Екатеринбурге

Министерство обороны установило запретную для строительства зону вокруг военного склада в Екатеринбурге. В результате Юристы Гильдии строителей Урала собирают документы для подачи коллективного иска в суд из-за срыва возведения объектов возле ЕКАД.

Действия Минобороны неправомерны и противоречат закону. Строители уверены, что суд примет обоснованное решение, которое будет соответствовать интересам развития Екатеринбурга, пишет E1 со ссылкой на главу гильдии Вячеслава Трапезникова. Он отметил, что запретная зона привела к первому отказу в строительстве объекта в том районе. Также Трапезников добавил, что такой отказ следовало ожидать и к самому ведомству нет претензий. Один из пострадавших строителей рассказал, что был разработан проект, получено положительное заключение экспертизы и оставалось только получить разрешение на строительство. Однако по новым ограничениям, возведение объектов запрещено. Мы подали заявление на строительство, сейчас ожидаем результата от минстроя. Если будет отказ, то будем предпринимать дополнительные действия. При этом нашим модератором является «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», рассказал владелец пострадавшей компании. Он уточнил, то проект к логопарку «Кольцовский» не имеет отношения. В пределах территории есть два участка, имеющих одинаковое название. Власти Свердловской области подключились к решению вопроса.

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