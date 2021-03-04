Одобрен законопроект реновации жилья в Свердловской области

В настоящий момент, проект закона готов к внесению в свердловское ЗакСо, сообщает департамент информационной политики региона.
В конце 2020 года был принят федеральный проект о развитии территорий. Он предусматривает расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, для обновления городских застроек может быть привлечен частный капитал.
Проект позволит избавиться от домов, которое не проходят как ветхие, но из-за своего состояние не могут быть отнесены к современным.
Предполагается, что Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит вопрос на весенней парламентской сессии. В случае одобрения, региональному правительству предстоит еще ряд процедур для реализации проекта. В частности, будут утверждены адресные программы развития территорий с нежилой застройкой, определены критерии, которым должны соответствовать многоквартирные дома, подлежащие сносу или реконструкции.
Напомним, 19 февраля сообщалось, как в Свердловской области определили 11 территорий, подлежащих реновации. Планируется, что Екатеринбург станет одним из первых муниципалитетов, в котором начнется реализация данной программы.