О росте цен на материалы из-за санкций рассказали уральские строители

Участники уже столкнулись с ростом цен у одного из поставщиков на 30%. Французский производитель Schneider Electric создает оборудование для энергетических подкомплексов промпредприятий и строек. Официально компания об уходе с рынка не заявляла, но цены на продукцию увеличила. Кроме того, еще один рост ожидается после 14 марта. В частности компания закупает автоматические выключатели и розетки.