О росте цен на материалы из-за санкций рассказали уральские строители

Участники уже столкнулись с ростом цен у одного из поставщиков на 30%. Французский производитель Schneider Electric создает оборудование для энергетических подкомплексов промпредприятий и строек. Официально компания об уходе с рынка не заявляла, но цены на продукцию увеличила. Кроме того, еще один рост ожидается после 14 марта. В частности компания закупает автоматические выключатели и розетки.
Вопрос о скачке стоимости стройматериалов обсуждался в Екатеринбурге в рамка форума World Build/State Contract, рассказал замгендиректора СРО Денис Снетков. По его словам, скачки стоимости товаров неизбежны, так как курс рубля упал, а также введены санкции. Последние могут привести к росту цен, если объемы поставок станут ниже и будет дефицит.
Это, по словам Снеткова, может спровоцировать срывы сроков по государственным или муниципальным заказам. В связи с этим участники конференции предлагают ввести в закон о закупках критерий о том, что заказчик обязан менять условия контракта и повышать стоимость при росте цен на материалы и оборудование из-за санкций.
Кроме того, предлагается предусмотреть повышение цены контракта при повышении цен до 50%, считают в СРО.