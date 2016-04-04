Городской портал TagilCity.ru отмечает 8-летие

Несколько интересных фактов о TagilCity.ru:

За этот год в редакции портала увеличился штат: сейчас над наполнением сайта информацией работают три журналиста, контент-менеджер, выпускающий редактор и главный редактор.

В течение апреля мы будем разыгрывать много самых разных подарков для наших пользователей. Поэтому внимательно следите за новостями!

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