Городской портал TagilCity.ru отмечает 8-летие
4 апреля 2016, 18:25Экономика
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3 апреля городскому порталу TagilCity.ru исполнилось 8 лет. Все это время портал сохраняет лидирующие позиции на рынке: TagilCity.ru - самое* посещаемое интернет-СМИ Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Несколько интересных фактов о TagilCity.ru:
За этот год в редакции портала увеличился штат: сейчас над наполнением сайта информацией работают три журналиста, контент-менеджер, выпускающий редактор и главный редактор.
В течение апреля мы будем разыгрывать много самых разных подарков для наших пользователей. Поэтому внимательно следите за новостями!
*TagilCity.ru является лидером по посещаемости среди сайтов Нижнего Тагила по данным рейтинга Uralweb
Спасибо, что Вы с нами!
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