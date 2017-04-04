Менеджер банка в Нижнем Тагиле обокрал клиентов на 1 миллион рублей
4 апреля 2017, 09:00Экономика
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В Нижнем Тагиле виновным признан менеджер банка «Русский Стандарт» за хищение средств в особо крупном размере.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина работал в операционном офисе банка по адресу проспект Ленина, 71. Обманным путём он завладел дебетовыми картами, принадлежащими восьми клиентам, и снимал с них денежные средства. Всего было похищено 1 086 000 рублей.
Обвиняемый свою вину признал, а его причастность к делу была полностью доказана. Суд приговорил Ивана Г. к 3 годам лишения свободы, с признанием приговора условным на срок в 4 года. За это время подсудимый должен выплатить украденные средства в полном объеме.
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