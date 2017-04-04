Завод из Башкирии пытается обанкротить старейшее предприятие Екатеринбурга – «Уралхиммаш»
4 апреля 2017, 16:06Экономика
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В Свердловский арбитражный суд поступил иск о несостоятельности старейшего завода в Екатеринбурге - «Уралхиммаша». В настоящее время задолженность его составляет 8,5 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
3 апреля от завода «Сателлит» из Башкортостана, выпускающего трубопроводную арматуру, поступило исковое заявление о банкротстве завода «Уралхиммаш», которому в этом году исполнилось 75 лет. Согласно данным картотеки регионального арбитража, данный иск – уже не первый в отношениях между двумя заводами.
Так, в 2016 году «Сателлит» выиграл у «Уралхиммаша» судебное разбирательство, касающееся взыскания 7,8 млн рублей за поставленную продукцию. А в марте 2017 года «Сателлит» обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа, подтвердив серьезность своих намерений в отношении «Уралмаша», сообщает ЕАН.
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