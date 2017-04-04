Завод из Башкирии пытается обанкротить старейшее предприятие Екатеринбурга – «Уралхиммаш»

3 апреля от завода «Сателлит» из Башкортостана , выпускающего трубопроводную арматуру, поступило исковое заявление о банкротстве завода «Уралхиммаш», которому в этом году исполнилось 75 лет. Согласно данным картотеки регионального арбитража, данный иск – уже не первый в отношениях между двумя заводами.

Так, в 2016 году «Сателлит» выиграл у «Уралхиммаша» судебное разбирательство, касающееся взыскания 7,8 млн рублей за поставленную продукцию. А в марте 2017 года «Сателлит» обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа, подтвердив серьезность своих намерений в отношении «Уралмаша», сообщает ЕАН.