3,9 млрд руб. получит Свердловская область на развитие предпринимательства
Сегодня, 14:20ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловская область до 2024 года получит из федерального бюджета более 3,9 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», пишет ТАСС со ссылкой на министра инвестиций и развития Викторию Казакову.
93% от 3,9 миллиарда рублей будут выделены из бюджета Российской Федерации, еще 7% предстоит выделить из бюджета Свердловской области. Таким образом, планируется, что число свердловчан, занимающихся малым и среднем бизнесом, увеличится на 15% и достигнет 720 тысяч человек.
В 2019 году из федерального бюджета для реализации проекта в Свердловской области получено 1,57 миллиарда рублей.
В общей сложности бюджет национального проекта составляет 481,5 миллиарда рублей, из которых 416,2 миллиарда рублей - это средства, выделяемые из федерального бюджета.
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