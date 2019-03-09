3,9 млрд руб. получит Свердловская область на развитие предпринимательства

93% от 3,9 миллиарда рублей будут выделены из бюджета Российской Федерации, еще 7% предстоит выделить из бюджета Свердловской области. Таким образом, планируется, что число свердловчан, занимающихся малым и среднем бизнесом, увеличится на 15% и достигнет 720 тысяч человек.