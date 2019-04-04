Силовые ведомства и министерства купят мебель в ИК №13 Нижнего Тагила

ГУФСИН удалось достигнуть предварительных договоренностей о взаимовыгодном сотрудничестве с Росгвардией, ФСО, правительством Москвы, Министерством здравоохранения России, Казначейством, Новосибирским государственным университетом, Военной прокуратурой России. Речь идет о поставке офисной мебели, которую изготавливают заключенные в ИК №13 в Нижнем Тагиле.

Договоренности с ведомствами были достигнуты на XV всероссийском форуме «Госзаказ — За честные закупки», проходившем в Москве. На мероприятии встретились несколько тысяч участников из 80 регионов страны. Они обсудили вопросы развития сферы государственных, муниципальных и корпоративных закупок.