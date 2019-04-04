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Тагильских бизнесменов начнут штрафовать за отсутствие договоров с «Рифеем»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильских бизнесменов начнут штрафовать за отсутствие договоров с «Рифеем»

Сегодня, 15:01ЭкономикаФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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