Тагильских бизнесменов начнут штрафовать за отсутствие договоров с «Рифеем»

По словам руководителя регионального оператора в северном кластере, тагильские юрлица неохотно заключают договоры на вывоз и утилизацию ТКО. Владельцы небольших офисов и магазинов предпочитают выбрасывать мусор в контейнеры жилых домов.

На данный момент у предпринимателей есть обязанность заключить договор, но ответственность за отсутствие договора не предусмотрена. Как заявил Потапов, компания планирует проработать этой вопрос с прокуратурой.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поддержал необходимость введения штрафных санкций для бизнеса, поскольку сегодня за отходы таких коммерческих структур платят простые горожане.