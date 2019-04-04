Тагильских бизнесменов начнут штрафовать за отсутствие договоров с «Рифеем»
Предпринимателей Нижнего Тагила могут начать штрафовать за отсутствие договоров на вывоз ТКО с региональным оператором «Рифей». О необходимости введения ответственности бизнеса заявил на совещании по экологической реформе директор свердловского филиала «Рифей» Фёдор Потапов.
По словам руководителя регионального оператора в северном кластере, тагильские юрлица неохотно заключают договоры на вывоз и утилизацию ТКО. Владельцы небольших офисов и магазинов предпочитают выбрасывать мусор в контейнеры жилых домов.
На данный момент у предпринимателей есть обязанность заключить договор, но ответственность за отсутствие договора не предусмотрена. Как заявил Потапов, компания планирует проработать этой вопрос с прокуратурой.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поддержал необходимость введения штрафных санкций для бизнеса, поскольку сегодня за отходы таких коммерческих структур платят простые горожане.
На сегодняшний день «Рифеем» заключены договоры с 601 юрлицом, ещё 380 договоров находятся в стадии подготовки. С бюджетными организациями заключены 303 договора, 60 - в стадии подписания.