Аварийный дом будет снесен на улице Трудовая в поселке Уралец

Подрядчику предстоит обрушить здание — деревянные жилые дома, другие отапливаемые здания. Также должны быть разобраны все конструкции с сохранением годного материала. Должны быть снесены склады, сараи и строения, а также вывезен мусор.
Работы должны будут проводиться без складских помещений, а всю технику подрядчик доставляет на место самостоятельно. Он должен обеспечить своевременную уборку мусора и не допускать его скапливания. Кроме того, в задачи исполнителя входит сохранение всех коммуникаций.
Срок выполнения работ составляет 25 дней с момента заключения контракта. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 11 апреля. Стоимость работ составляет 915 тысяч рублей.