Аварийный дом будет снесен на улице Трудовая в поселке Уралец

Работы должны будут проводиться без складских помещений, а всю технику подрядчик доставляет на место самостоятельно. Он должен обеспечить своевременную уборку мусора и не допускать его скапливания. Кроме того, в задачи исполнителя входит сохранение всех коммуникаций.