Аварийный дом будет снесен на улице Трудовая в поселке Уралец

Аварийный дом будет снесен на улице Трудовая в поселке Уралец
Аварийный дом будет снесен на улице Трудовая в поселке Уралец
Сегодня, 10:04ЭкономикаФото: 1MI
Аварийный дом, расположенный на улице Трудовая, 32 в поселке Уралец, планируется снести. Конкурс по поиску исполнителя объявила администрация Нижнего Тагила.

Подрядчику предстоит обрушить здание — деревянные жилые дома, другие отапливаемые здания. Также должны быть разобраны все конструкции с сохранением годного материала. Должны быть снесены склады, сараи и строения, а также вывезен мусор.

Работы должны будут проводиться без складских помещений, а всю технику подрядчик доставляет на место самостоятельно. Он должен обеспечить своевременную уборку мусора и не допускать его скапливания. Кроме того, в задачи исполнителя входит сохранение всех коммуникаций.

Срок выполнения работ составляет 25 дней с момента заключения контракта. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 11 апреля. Стоимость работ составляет 915 тысяч рублей.

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