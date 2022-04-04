Екатеринбургский ИП хотел продать 6 тонн сливочного масла с липовым сроком годности

Индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга изменил срок годности сливочного масла, увеличив его на два месяца. После этого он отправил его на упаковку и реализацию.

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушение и устранили его, аннулировав всю опасную продукцию, сообщает пресс-служба ведомства по Свердловской области. 14 марта 2022 года предпринимателем была получена партия сливочного масла из Татарстана. Вес ее составил 600 килограмм. Во время переработки он продлил срок годности на два месяца. После этого бизнесмен отослал продукт на расфасовку и реализацию в ООО «ПК Маслодел». Нарушение выявилось во время мониторинга системы «Меркурий». Опасная продукция не успела попасть на прилавки магазинов. Теперь предпринимателю грозит штраф.

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