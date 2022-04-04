Эквайринг упрощает оплату, но самозанятым классический вариант недоступен. Если есть сайт или другая интернет-площадка, можно подключить интернет эквайринг.

Человек, который оформил самозанятость, может работать в разных сферах, предлагать услуги или собственные товары. Принимать оплату он может наличными, с помощью переводов на карту или счет, электронными кошельками. Однако наличие подключенного эквайринга позволяет повысить доверие со стороны клиентов и удобство оплаты. В обязательном порядке самозанятому не требуется подключать эквайринг. Он понадобится, если планируется расширять количество услуг или производство. Какой эквайринг может подключить самозанятый Самозанятость не предполагает открытие расчетного счета. Эта возможность доступна только юридическим лицам или ИП. Классический же товарный эквайринг может подключаться только к расчетным счетам. Именно поэтому для самозанятых он не доступен. Но есть еще один вариант. Если у человека есть сайт, на котором он реализует свои товары или услуги, то можно подключить оплату картой. Интернет эквайринг для самозанятых доступен и активно используется. При такой оплате деньги перечисляются на банковский счет продавца, открытия расчетного счета не требуется. Процесс работы интернет эквайринга состоит из ряда этапов. Продавцу требуется открыть счет в платежном сервисе, который будет предоставлять услугу и перечислять денежные средства.

После регистрации в сервисе его необходимо подключить к сайту. Обычно предлагаются решения для наиболее популярных CMS , для соцсетей и других интернет-площадок.

, для соцсетей и других интернет-площадок. Когда клиент выбрал на сайте товар, то он нажимает кнопку или значок, который переводит его к оплате.

Система формирует счет, отправляет покупателю. Ему остается только его оплатить.

Оплата выполняется непосредственно на сайте используемой платежной системы. Обычно можно использовать как банковские карты, так и электронные кошельки.

После проведения оплаты товар отправляется покупателю или организуется оказание услуги. Интернет эквайринг имеет немало плюсов. Он позволяет увеличить количество клиентов, т. к. оплата картой, а не переводом, уменьшает риск мошенничества, повышает доверие. Уменьшается вероятность ошибки. При переводах всегда есть риск отправить деньги на неправильный счет. Интернет эквайринг не требует установки специального оборудования. Все что требуется, заложено в подключаемом программном обеспечении. Из минусов надо отметить стоимость. Интернет эквайринг не бесплатный и его стоимость обычно выше, чем у товарного эквайринга. Акционерное Общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 2673 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter