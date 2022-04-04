Ввести мораторий на пересмотр кадастровой стоимости предложила ТПП России

На рассмотрение правительству это предложение будет направлено в ближайшее время. Президент ТПП Сергей Катырин отметил, что ранее предложенные меры поддержки бизнеса уже реализуются, например льготное кредитование и запрет налоговых проверок.
По его словам, на сегодняшний день одна из главных проблем для российских предпринимателей — отсутствие доступа к длинным и дешевым деньгам. Так, весь бизнес сейчас кредитуется по ставке до 27% годовых. Также проблемы вызвали разрыв производственных цепочек, заморозка из-за санкций взаимоотношений с иностранными компаниями и вопрос о пересечении границ.
Сергей Катырин отметил, что оптимальная ставка по кредитам для малого бизнеса составляет 10% годовых. Сейчас предприниматели объединяются и ищут новых партнеров и каналы поставок в России и за рубежом. По его словам, в господдержке нуждаются российские маркетплейсы и нужно позабоиться о рынке труда.
Самая эффективная программа, которая у нас была в период пандемии, это ФОТ 2.0 — кредиты под сохранение рабочих мест. Мы полагаем, что сейчас было бы правильно вернуться к этой теме. Рынок труда будет переформатироваться, это несомненно, цитирует Сергея Катырина РБК.
Президент ТПП считает, что введенные санкции будут держаться долгое время. Поэтому уже сейчас правительству необходимо позаботиться об экономике России. В частности решить вопросы с замещением импортных компонентов для лекарств и выстроить взаимоотношения с третьими странами.