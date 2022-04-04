Ввести мораторий на пересмотр кадастровой стоимости предложила ТПП России

По его словам, на сегодняшний день одна из главных проблем для российских предпринимателей — отсутствие доступа к длинным и дешевым деньгам. Так, весь бизнес сейчас кредитуется по ставке до 27% годовых. Также проблемы вызвали разрыв производственных цепочек, заморозка из-за санкций взаимоотношений с иностранными компаниями и вопрос о пересечении границ.