Гордума Нижнего Тагила увеличила прогнозный план приватизируемого муниципального имущества до 93 объектов

Больше 40 объектов уже были включены в список приватизируемых объектов. Сейчас включаются дополнительные объекты. Таким образом, их число увеличится до 93. Как сказано в пояснительной записке, в случае продажи этих объектов ожидается поступление от 70 до 90 миллионов рублей в бюджет Нижнего Тагила рассказал журналисту TagilCity.ru специалист управления муниципального имущества.