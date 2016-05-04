Гордума Нижнего Тагила увеличила прогнозный план приватизируемого муниципального имущества до 93 объектов
4 мая 2016, 14:15ЭкономикаДенис Таратонов
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В Нижнем Тагиле на заседании в городской Думе увеличили до 93 наименований список приватизируемых объектов муниципального имущества. Ожидается, что их продажа может принести в городской бюджет до 90 миллионов рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Больше 40 объектов уже были включены в список приватизируемых объектов. Сейчас включаются дополнительные объекты. Таким образом, их число увеличится до 93. Как сказано в пояснительной записке, в случае продажи этих объектов ожидается поступление от 70 до 90 миллионов рублей в бюджет Нижнего Тагила рассказал журналисту TagilCity.ru специалист управления муниципального имущества.
На торги выставлены неиспользуемые нежилые помещения. Кроме того, планируется продать долю муниципалитета в КДК «Современник».
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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