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Гордума Нижнего Тагила увеличила прогнозный план приватизируемого муниципального имущества до 93 объектов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гордума Нижнего Тагила увеличила прогнозный план приватизируемого муниципального имущества до 93 объектов

4 мая 2016, 14:15ЭкономикаДенис Таратонов
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