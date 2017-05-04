Аналог грин-карты появится в России для права въезда и работы русскоязычных иностранцев
4 мая 2017, 15:10Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 2019 года появится карта российского соотечественника – аналог грин-карты для иностранцев русского происхождения, обладающих высокой квалификацией.
Минкомсвязи РФ создаст документ, дающий право въезда и трудоустройства в России – аналог грин-карты для иностранцев российского происхождения.
Карта российского соотечественника – так будет называться документ – включена в проект «Цифровая экономика», которая будет действовать с 2019 года. Проект направлен для согласования в МИД, Минэкономразвития и Минфин.
Специалисты расходятся во мнении об эффективности введения данного документа. Одни считают, что такая мера принесла бы больше пользы во время кризиса в США. Другие полагают, что высококвалифицированные иностранные кадры и так смогут легализоваться при помощи работодателя, сообщает газета «Известия».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей