Аналог грин-карты появится в России для права въезда и работы русскоязычных иностранцев

Карта российского соотечественника – так будет называться документ – включена в проект «Цифровая экономика», которая будет действовать с 2019 года. Проект направлен для согласования в МИД, Минэкономразвития и Минфин .

Специалисты расходятся во мнении об эффективности введения данного документа. Одни считают, что такая мера принесла бы больше пользы во время кризиса в США. Другие полагают, что высококвалифицированные иностранные кадры и так смогут легализоваться при помощи работодателя, сообщает газета «Известия».