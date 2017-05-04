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Аналог грин-карты появится в России для права въезда и работы русскоязычных иностранцев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Аналог грин-карты появится в России для права въезда и работы русскоязычных иностранцев

4 мая 2017, 15:10Экономика
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