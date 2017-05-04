Россия и Турция смогли договориться о снятии ограничений в торговле
4 мая 2017, 10:30Экономика
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Владимир Путин заявил о снятии ограничений на торговлю между Россией и Турцией.
Как сообщает РБК, под запретом остались только помидоры. Президент России отметил, что любые ограничения на торговлю пагубно сказываются на экономике.
Стоит заметить, что снятие запрета касается лишь торговли, въезд в Россию для граждан Турции пока продолжает оставаться закрытым из-за неблагоприятной террористической обстановки в мире.
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