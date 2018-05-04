Нижнетагильская УК «Стандарт» должна выплатить 7,5 млн за долги в поставке ресурсов

По результатам проверки прокуратурой Ленинского района возбуждено дело об административном нарушении. УК «Стандарт» обязана погасить долги в отношении двух теплоснабжающих организаций Нижнего Тагила. Руководству компании также грозит штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает «Тагил-ТВ».