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Нижнетагильская УК «Стандарт» должна выплатить 7,5 млн за долги в поставке ресурсов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильская УК «Стандарт» должна выплатить 7,5 млн за долги в поставке ресурсов

4 мая, 19:20Экономика
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