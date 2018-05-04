Нижнетагильская УК «Стандарт» должна выплатить 7,5 млн за долги в поставке ресурсов
4 мая, 19:20Экономика
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Нижнетагильская управляющая компания «Стандарт» должна двум организующим поставку тепла организациям 2,5 и 5 миллионов рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
По результатам проверки прокуратурой Ленинского района возбуждено дело об административном нарушении. УК «Стандарт» обязана погасить долги в отношении двух теплоснабжающих организаций Нижнего Тагила. Руководству компании также грозит штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает «Тагил-ТВ».
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