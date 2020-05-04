Банкротящиеся НТТС назначили повторные торги по продаже имущества

На первых торгах были проданы два лота. Экскаватор ЕК-12 стоимостью 179,6 тысяч рублей приобрел Крицкий Л.Н., автомобильный кран за 154,2 тысячи рублей купило ООО «УК «Сивинская лесная группа».

На повторный аукцион выставлены остальные семь объектов: полуприцеп за 159 тысяч рублей, автомобиль УАЗ за 109,6 тысячи рублей, трактор за 273,3 тысячи рублей, насос за 112,1 тысячи рублей, а также три двигателя СД 6кВ по 300 тысяч рублей каждый.

Следующие торги состоятся 22 июня этого года на электронной площадке ООО «Ру-Трейд». Прием заявок проходит с 11 мая по 15 июня.