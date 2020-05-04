Банкротящиеся НТТС назначили повторные торги по продаже имущества
Сегодня, 13:36ЭкономикаФото: pixabay.com
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Торги по продаже имущества МУП «Нижнетагильские тепловые сети», которое находится в стадии банкротства, пройдут повторно из-за того, что из девяти выставленных лотов было продано только два. О повторном аукционе оставшихся объектов объявила внешний управляющий МУП Александра Звонарева.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
На первых торгах были проданы два лота. Экскаватор ЕК-12 стоимостью 179,6 тысяч рублей приобрел Крицкий Л.Н., автомобильный кран за 154,2 тысячи рублей купило ООО «УК «Сивинская лесная группа».
На повторный аукцион выставлены остальные семь объектов: полуприцеп за 159 тысяч рублей, автомобиль УАЗ за 109,6 тысячи рублей, трактор за 273,3 тысячи рублей, насос за 112,1 тысячи рублей, а также три двигателя СД 6кВ по 300 тысяч рублей каждый.
Следующие торги состоятся 22 июня этого года на электронной площадке ООО «Ру-Трейд». Прием заявок проходит с 11 мая по 15 июня.
Напомним, ранее внешний управляющий НТТС пытался через суд оспорить сделку по изъятию имущества предприятия администрацией Нижнего Тагила на 131,9 миллиона рублей.
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