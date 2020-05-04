Как «коронакризис» изменил рынок вакансий в Нижнем Тагиле
Пандемия коронавируса повлияла на рынок вакансий Нижнего Тагила. Некоторые профессии стали менее востребованными, а другие оказались «на гребне волны». TagilCity.ru вместе с экспертами разобралось — что будет происходить на рынке труда после снятия режима самоизоляции.
За апрель этого года значительно увеличилось количество граждан, обратившихся в нижнетагильский центр занятости за оформлением пособия по безработице и для поиска работы. Также увеличилось число граждан, признанных безработными,и тех, кто состоит на регистрационном учёте в качестве безработных, — за апрель через госуслуги в нижнетагильский центр занятости было подано порядка 1265 заявлений на оформление пособия по безработице и для поиска работы.
Как заявляет руководитель пресс-службы компании интернет-рекрутинга HeadHunter Урал Анна Осипова, по сравнению с мартом, в апреле вакансий стало меньше на 17%, а резюме — на 11%. По её словам, многие работодатели просто заняли выжидательную позицию и приостановили подбор нового персонала, так же поступили соискатели — в связи с кризисом и сложной эпидситуацией многие отложили смену работы до лучших времен.
Однако со снятием ограничительных мер активность на рынке труда возобновится: уже сейчас видно, что в конце апреля соискатели стали интенсивнее. Отмечу, что в целом в апреле традиционно снижается бизнес-активность, а значит, и активность рынка труда — это связано с приближающимися майскими праздниками и периодом отпусков. В этом году данный тренд усугубился из-за «коронакризиса»,рассказала Анна Осипова.
Кто нужен больше всего?
Сейчас самыми востребованными профессиями, заявленными работодателями, являются: водитель, врач, медицинская сестра, дорожный рабочий, инженер, фельдшер, уборщик, продавец продовольственных товаров, полицейский, монтёр пути, младший воспитатель, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оперативный уполномоченный, отметили в нижнетагильском центре занятости.
По данным hh.ru, в апреле в Нижнем Тагиле вырос спрос на специалистов сферы «Медицина, фармацевтика» — на 2,2%. Анна Осипова отмечает, что данная профессиональная сфера занимает третье место по количеству открытых на данный момент вакансий и уступает только сферам «Продажи» и «Рабочий персонал». Спрос на строителей, рабочий персонал, производственных специалистов — сохранился на уровне марта.
Большинство медицинских вакансий — это предложения для врачей. Нужно отметить, что часть вакансий для медиков открыта лечебными учреждениями из других городов и регионов, в частности, есть вакансии от московских больниц,рассказывает TagilCity.ru Осипова.
Кто рискует остаться «за бортом»?
Наименее востребованными специальностям, заявленными работодателями в Нижнем Тагиле, по данным центра занятости, на конец апреля являются: бармен, официант, садовник, горничная, жестянщик, кондитер, логистик, машинист бульдозера, машинист крана, машинист тепловоза, огнеупорщик, секретарь, слесарь, социальный работник, столяр строительный, токарь-карусельщик, тракторист, фармацевт, швея.
По информации hh.ru, сильнее всего сократился спрос на специалистов профессиональной сферы «Наука, образование» — вакансий стало на 61% меньше, чем в марте. Также на 50% сократилось количество вакансий в сферах «Искусство, развлечения, медиа», на 45% — в сфере «Административный персонал».
Что ждет рынок труда?
В дальнейшем, скорее всего, сохранится высокий спрос на рабочие и производственные специальности — эти сферы долгое время оставались дефицитными, испытывали нехватку кадров, и нынешний кризис не изменил ситуацию, отмечает Анна Осипова. Также, по её словам, важно и то, что предприятия, где чаще всего трудятся такие специалисты, не приостановили свою деятельность, а многие даже не сократили объемы производства, так что спрос на персонал у них тоже остается стабильно высоким.
Также сохранится спрос на специалистов сферы «Продаж» — это самые востребованные специалисты уже достаточно давно (речь идет и о продавцах-кассирах, и о менеджерах по продажам),говорит руководитель пресс-службы hh.ru Урал.
Спрос на медиков, вероятнее всего, спустя некоторое время, стабилизируется, но все равно останется достаточно высоким, так как и до кризиса эти специалисты были в дефиците. Также, однозначно, сократится спрос на таких специалистов, как курьеры, комплектовщики заказов — со снятием ограничений сократится и популярность услуг по доставке, поясняет Анна Осипова.
Не скоро восстановится спрос на официантов и прочих сотрудников, занятых в сфере HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес — прим. ред.), так как этому бизнесу потребуется особенно много времени на восстановление,добавляет специалист.
Анна Осипова отмечает, что динамика спроса и предложения на рынке труда в Нижнем Тагиле принципиально не отличается от других городов области — в Екатеринбурге так же наблюдается небольшое падение по числу вакансий и резюме, рост числа медицинских вакансий, сохранение стабильного спроса на рабочий и производственный персонал.
При этом в Екатеринбурге еще вырос спрос на специалистов сферы «Добыча сырья» (на 1%). А вот наиболее сильное падение показала сфера«Туризм, гостиницы, рестораны» (-41%),поясняет Анна Осипова.
Руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев рассказывает, что востребованность в работниках некоторых профессий уже возникает у предпринимателей, например, в программистах, администраторах.
Ивент-менеджер в старом формате уже сейчас востребован не сильно, будет востребован менеджер цифровых мероприятий. Также преподаватели — лекторы теряют востребованность — нужны наставники. Также я переживаю за фитнес-тренеров — эта сфера сейчас столкнётся с аналогами в виде приложений, где можно подобрать план тренировок,рассказывает Федореев.
Руководитель центра добавляет, что не стоит забывать про ещё две отрасли, которые сейчас страдают во всём мире — общепит и туризм. По его мнению, общепит всё-таки восстановится в привычном виде, хотя может понести потери. Могут пострадать продавцы-консультанты, поскольку раньше значительная часть населения не доверяла покупкам в интернет магазинах, а в нынешних условиях, по мнению руководителя центра, очень многие попробовали для себя формат онлайн-покупок, что подняло доверие к интернет-магазинам. Это может спровоцировать падение востребованности профессии продавцов-консультантов. Также всё это приведёт к значительному изменению рынка труда.
Такие изменения, которые мы сейчас наблюдаем, с одной стороны, сильно бьют по людям — они теряют доходы, растёт безработица, но такие проблемы ведут к тому, что люди вынуждены развиваться. Сейчас возрастает ценность интеллектуального труда, а нынешняя ситуация ускорила эту тенденцию. Однозначно, людям нужно будет переквалифицироваться, осваиваться. С исторической точки зрения — это хорошо, то, что при этом пострадают люди и потеряют доходы — плохо,резюмирует Сергей Федореев.