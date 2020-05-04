Как «коронакризис» изменил рынок вакансий в Нижнем Тагиле

За апрель этого года значительно увеличилось количество граждан, обратившихся в нижнетагильский центр занятости за оформлением пособия по безработице и для поиска работы. Также увеличилось число граждан, признанных безработными,и тех, кто состоит на регистрационном учёте в качестве безработных, — за апрель через госуслуги в нижнетагильский центр занятости было подано порядка 1265 заявлений на оформление пособия по безработице и для поиска работы.

Как заявляет руководитель пресс-службы компании интернет-рекрутинга HeadHunter Урал Анна Осипова, по сравнению с мартом, в апреле вакансий стало меньше на 17%, а резюме — на 11%. По её словам, многие работодатели просто заняли выжидательную позицию и приостановили подбор нового персонала, так же поступили соискатели — в связи с кризисом и сложной эпидситуацией многие отложили смену работы до лучших времен.

Однако со снятием ограничительных мер активность на рынке труда возобновится: уже сейчас видно, что в конце апреля соискатели стали интенсивнее. Отмечу, что в целом в апреле традиционно снижается бизнес-активность, а значит, и активность рынка труда — это связано с приближающимися майскими праздниками и периодом отпусков. В этом году данный тренд усугубился из-за «коронакризиса»,рассказала Анна Осипова.

Кто нужен больше всего?

Сейчас самыми востребованными профессиями, заявленными работодателями, являются: водитель, врач, медицинская сестра, дорожный рабочий, инженер, фельдшер, уборщик, продавец продовольственных товаров, полицейский, монтёр пути, младший воспитатель, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оперативный уполномоченный, отметили в нижнетагильском центре занятости.

Фото: pixabay.com

По данным hh.ru, в апреле в Нижнем Тагиле вырос спрос на специалистов сферы «Медицина, фармацевтика» — на 2,2%. Анна Осипова отмечает, что данная профессиональная сфера занимает третье место по количеству открытых на данный момент вакансий и уступает только сферам «Продажи» и «Рабочий персонал». Спрос на строителей, рабочий персонал, производственных специалистов — сохранился на уровне марта.

Большинство медицинских вакансий — это предложения для врачей. Нужно отметить, что часть вакансий для медиков открыта лечебными учреждениями из других городов и регионов, в частности, есть вакансии от московских больниц,рассказывает TagilCity.ru Осипова.

Кто рискует остаться «за бортом»?

Наименее востребованными специальностям, заявленными работодателями в Нижнем Тагиле, по данным центра занятости, на конец апреля являются: бармен, официант, садовник, горничная, жестянщик, кондитер, логистик, машинист бульдозера, машинист крана, машинист тепловоза, огнеупорщик, секретарь, слесарь, социальный работник, столяр строительный, токарь-карусельщик, тракторист, фармацевт, швея.

По информации hh.ru, сильнее всего сократился спрос на специалистов профессиональной сферы «Наука, образование» — вакансий стало на 61% меньше, чем в марте. Также на 50% сократилось количество вакансий в сферах «Искусство, развлечения, медиа», на 45% — в сфере «Административный персонал».

«Ждем лета». Как вынужденные «каникулы» повлияли на отельный бизнес в Нижнем Тагиле

Что ждет рынок труда?

В дальнейшем, скорее всего, сохранится высокий спрос на рабочие и производственные специальности — эти сферы долгое время оставались дефицитными, испытывали нехватку кадров, и нынешний кризис не изменил ситуацию, отмечает Анна Осипова. Также, по её словам, важно и то, что предприятия, где чаще всего трудятся такие специалисты, не приостановили свою деятельность, а многие даже не сократили объемы производства, так что спрос на персонал у них тоже остается стабильно высоким.

Также сохранится спрос на специалистов сферы «Продаж» — это самые востребованные специалисты уже достаточно давно (речь идет и о продавцах-кассирах, и о менеджерах по продажам),говорит руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Спрос на медиков, вероятнее всего, спустя некоторое время, стабилизируется, но все равно останется достаточно высоким, так как и до кризиса эти специалисты были в дефиците. Также, однозначно, сократится спрос на таких специалистов, как курьеры, комплектовщики заказов — со снятием ограничений сократится и популярность услуг по доставке, поясняет Анна Осипова.

Не скоро восстановится спрос на официантов и прочих сотрудников, занятых в сфере HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес — прим. ред.), так как этому бизнесу потребуется особенно много времени на восстановление,добавляет специалист.

Фото: pixabay.com

Анна Осипова отмечает, что динамика спроса и предложения на рынке труда в Нижнем Тагиле принципиально не отличается от других городов области — в Екатеринбурге так же наблюдается небольшое падение по числу вакансий и резюме, рост числа медицинских вакансий, сохранение стабильного спроса на рабочий и производственный персонал.

При этом в Екатеринбурге еще вырос спрос на специалистов сферы «Добыча сырья» (на 1%). А вот наиболее сильное падение показала сфера«Туризм, гостиницы, рестораны» (-41%),поясняет Анна Осипова.

Руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев рассказывает, что востребованность в работниках некоторых профессий уже возникает у предпринимателей, например, в программистах, администраторах.

Ивент-менеджер в старом формате уже сейчас востребован не сильно, будет востребован менеджер цифровых мероприятий. Также преподаватели — лекторы теряют востребованность — нужны наставники. Также я переживаю за фитнес-тренеров — эта сфера сейчас столкнётся с аналогами в виде приложений, где можно подобрать план тренировок,рассказывает Федореев.

«Мир не станет прежним». Готов ли бизнес Нижнего Тагила остаться на «удаленке»

Руководитель центра добавляет, что не стоит забывать про ещё две отрасли, которые сейчас страдают во всём мире — общепит и туризм. По его мнению, общепит всё-таки восстановится в привычном виде, хотя может понести потери. Могут пострадать продавцы-консультанты, поскольку раньше значительная часть населения не доверяла покупкам в интернет магазинах, а в нынешних условиях, по мнению руководителя центра, очень многие попробовали для себя формат онлайн-покупок, что подняло доверие к интернет-магазинам. Это может спровоцировать падение востребованности профессии продавцов-консультантов. Также всё это приведёт к значительному изменению рынка труда.